La déclaration osée d'Adil Rami sur l'avenir de Kylian Mbappé

Les discussions entre Kylian Mbappé et le PSG ne semblent pas vraiment avancer, alors que le contrat du joueur expire en 2022. Dans le même temps, la rumeur d'un départ au Real Madrid l'an prochain se fait de plus en plus insistante. Dans l'émission Top of the Foot sur RMC Sport, le nouveau consultant de la radio Adil Rami est convaincu que l'international tricolore rejoindra la capitale espagnole.

« Je pense que c’est fait, d’autant plus que ça n’avance pas dans les discussions. T’as l’impression que ça l’agace de parler de ça, il n’en parle pas avec le club, son entourage. Et à partir du moment où ça l’agace, c’est qu’il ne veut rien savoir. C’est gênant pour lui. Son futur est tout tracé et c’est triste pour les Parisiens, même pour la Ligue 1. J’adore ce joueur », a confié l'ancien de l'OM. Pour lui, c'est donc plutôt clair...