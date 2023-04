Barça : Robert Lewandowski dévoile ses attaquants préférés

La suite après cette publicité

Référence européenne à son poste depuis plus de 10 ans maintenant, Robert Lewandowski a pioché chez plusieurs autres attaquants de qualité pour devenir l’animal à sang glacé qu’il est aujourd’hui devant le but. Dans un entretien accordé à LaLiga Golazos, le Polonais a révélé les huit buteurs qui l’avaient le plus marqué dans l’histoire du championnat espagnol.

«Il y a Griezmann. Il a la vision de jeu, mais en même temps il peut marquer des buts. Iago Aspas également, David Villa, Ronaldo Nazario, Thierry Henry que j’adorais voir jouer. Forlán, qui savait très bien se déplacer sans ballon. Et Luis Fabiano aussi, dont je me rappelle les buts et les déplacements», a indiqué l’attaquant de 34 ans, qui a toutefois oublié d’anciennes gloires du club à l’image de Samuel Eto’o ou encore de Luis Suárez.

À lire

Le retour de Lionel Messi au Barça se complique sérieusement !