Martigues : ça se jouera entre Fabien Mercadal et Mathieu Chabert

Fraichement promu en Ligue 2, Martigues a perdu son entraîneur, Grégory Poirier, parti au Red Star. Mais son remplaçant devrait bientôt débarquer dans le sud de la France.

Selon nos informations, tout se jouera entre Fabien Mercadal et Mathieu Chabert. Le premier cité a de l’expérience en L2 puisqu’il a été coach à Caen, Dunkerque ou encore à QRM. Quant au second, il avait été nommé entraîneur du Mans en mars dernier avant de plier bagage quelques semaines plus tard.