Amical : le Brésil en démonstration face à la Tunisie

Neymar et Marquinhos sur la pelouse, un Parc des Princes en fusion, mais pas de PSG sur la pelouse. Et non, c'est bien Brésil-Tunisie qui avait lieu ce mardi soir dans l'enceinte parisienne, avec de vieilles connaissances de la Ligue 1 présentes sur la pelouse comme Thiago Silva, Lucas Paqueta ou encore Raphinha. Match amical de prestige, cette rencontre devait confirmer la montée en puissance des Brésiliens, invaincus depuis 15 rencontres et vainqueurs 3-0 du Ghana vendredi soir, face à des Tunisiens soutenus par un Parc acquis à leur cause.

La suite après cette publicité

Malgré le large soutien populaire, les Aigles de Carthage ont vite constaté qu'ils allaient vivre une soirée compliquée. Appliqués et déterminés, les hommes de Tite emballaient le début d'un match avec un Raphinha très remuant et buteur dès la 11e minute. Casemiro lançait le joueur du Barça en profondeur, qui lobait Dahmen d'une splendide tête (1-0, 11e). Talbi, défenseur central de Lorient, égalisait de la tête également, suite à un coup de pied arrêté (1-1, 18e), rendant fous de joie les supporters tunisiens. Mais l'accalmie était de courte durée puisque dans la foulée, Raphinha lançait Richarlison à la limite du hors-jeu. L'attaquant de Tottenham ne laissait aucune chance à Dahmen (2-1, 19e).

Un vivier offensif impressionnant

Très animé, le match tournait peu à peu à la démonstration du Brésil, impressionnant dans l'expression collective comme dans l'intensité mise dans les duels. Casemiro se faisait accrocher par Laïdouni dans la surface, assez bêtement sur corner. Neymar se chargeait de la sentence sur penalty (3-1, 29e). Le Brésil pouvait dérouler offensivement, et Dahmen ne déméritait pas dans les cages. Mais il ne pouvait rien faire sur une frappe imparable de Raphinha, encore lui, après une belle action collective des Auriverde, de gauche à droite pour la conclusion (4-1, 40e). C'en était trop pour les Tunisiens, qui dégoupillaient un peu et en mettaient trop dans les contacts. L'ancien Messin Dylan Bronn découpait Neymar et était expulsé par Rudy Buquet, l'arbitre de la rencontre (43e).

Au retour des vestiaires, le rythme retombait un peu, tout comme la nervosité de certains acteurs. Vinicius et Pedro remplaçaient Paqueta et Richarlison, preuve de la richesse du vivier brésilien. Le Brésil continuait de dominer la partie et de se créer des occasions face à une Tunisie presque résignée, qui tentait par à coups de se révolter. Tite, lui, continuait sa revue d'effectif en faisant entrer Antony à la place de Raphinha. Ses hommes s'avéraient toutefois moins inspirés qu'en première période. Ce qui n'empêchait pas Pedro, attaquant de Flamengo, de marquer son premier but sous le maillot brésilien d'une belle reprise de volée dans la surface (5-1, 73e). Tite se permettait même de terminer le match avec un seul milieu défensif, Casemiro, pour 5 offensifs, Neymar, Pedro, Vinicius, Rodrygo et Antony ! Avec cette nouvelle démonstration de force, le Brésil se positionne parmi les favoris de la Coupe du Monde 2022.