MHSC : les révélations de Der Zakarian sur le poids de Khazri et Savanier

«Ils ont de la chance de ne pas avoir de concurrence, sinon ils ne joueraient pas». Michel Der Zakarian n’est pas tendre avec Téji Savanier et Wahbi Khazri. Les deux hommes ont évolués sous ses ordres lors de son passage du côté de Montpellier et entretenaient un point de discorde insolvable avec l’ancien coach du FC Nantes : la gestion de poids. «Lui (Téji Savanier) et (Wahbi) Khazri, ça fait un an et demi que je me bats avec eux pour qu’ils perdent du poids. Mais j’ai abandonné… C’est une question de volonté personnelle, et eux ne veulent pas maigrir, ils pensent qu’ils sont bien à ce poids-là. Ben non, ce sont des athlètes en face, tu ne peux pas avoir cinq, voire huit kilos en trop. Sur la durée d’un match, tu exploses ou tu disparais», a déclaré le natif d’Erevan, en actuelle Arménie, dans les colonnes de So Foot.

En plus du surpoids, l’entraîneur franco-arménien reproche également à Téji Savanier sa mauvaise gestion de la frustration. «Il est impulsif, et ça nous pénalise. On a beau en avoir discuté avec lui, quand les fils se touchent, il a du mal à se maîtriser, à gérer cette injustice qu’il ressent… L’an dernier, j’espérais qu’il finirait la saison sans se faire sortir, et à Toulouse, il s’en prend un», se remémore Der Zakarian, déçu de ne pas avoir vu son ancien poulain être allé plus haut. Le prédécesseur de Jean-Louis Gasset avait notamment déclaré que dans des circonstances différentes, Téji Savanier aurait pu être sélectionné en équipe de France.