Euro 2024 : la Slovaquie a préparé son plan pour s’offrir le scalp de l’Angleterre

Angleterre-Slovaquie. Voici l’une des affiches de ces 8es de finale de l’Euro 2024. Dans la mythique enceinte de Gelsenkirchen, les hommes de Gareth Southgate s’apprêtent à croiser le fer avec la 45e nation au classement FIFA. Favoris sur le papier, les Three Lions devront pourtant faire preuve de méfiance face au 3e du groupe E. Pour se hisser dans le tableau final, la sélection emmenée par Francesco Calzona a, en effet, montré de belles choses que ce soit dans le jeu ou l’état d’esprit. Tombeurs de la Belgique, à la surprise générale, pour leur premier match, les coéquipiers de Stanislav Lobotka avaient ensuite chuté contre l’Ukraine avant de glaner un point face à la Roumanie. Un parcours globalement honorable pour les Faucons, désormais prêts à déjouer les pronostics.

Si le défi s’annonce immense, les raisons d’y croire sont pourtant bien présentes, à commencer par la fragilité anglaise. Peu convaincante lors de la phase de groupes, l’Angleterre a, certes, assuré l’essentiel au niveau comptable (une victoire contre la Serbie et deux nuls face au Danemark puis contre la Slovénie) mais n’a jamais rassuré dans le jeu. En manque d’idées aux abords de la surface adverse, victimes de certaines défaillances individuelles (Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Harry Kane…) et globalement friables sur le plan collectif, les partenaires de Declan Rice s’avancent avec une légère boule au ventre. Autant de failles que les Sokoli comptent bien exploiter, eux qui disputent leur troisième Championnat d’Europe de suite, après 2016 et 2021.

La Slovaquie a ciblé les faiblesses anglaises…

«On est conscients qu’il s’agit d’une des meilleures formations présentes dans ces huitièmes, mais on aura notre chance si on se comporte vraiment comme une équipe, solidaire, soudée et accrocheuse. On a montré de cette manière qu’on pouvait battre n’importe qui, en nous imposant devant la Belgique», a d’ailleurs avoué Milan Škriniar, au stade de Bruchweg à Mayence lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Confiant et conscient que sa sélection n’avait rien à perdre dans ce duel, le défenseur parisien, annoncé sur le départ ces dernières semaines, a par ailleurs livré les clés de cette rencontre et les ingrédients nécessaires à mettre pour s’offrir l’un des favoris de la compétition.

«On devra bien sûr être costauds défensivement. Mais on doit aussi et surtout développer notre football, être actifs, les obliger à jouer à notre rythme, suivant notre propre façon de jouer. On a trois joueurs magnifiques au milieu (Jiraj Kucka, Stanislav Lobotka et Ondrej Duda), qui donnent une réelle identité à notre jeu. Ils seront très importants. On sait que les Anglais éprouvent des difficultés dans les transitions, donc on devra essayer de punir la moindre erreur de leur part, tout en restant bien sûr très vigilants pour ne pas en commettre de notre côté. Dans nos premiers matches, on a parfois perdu certains ballons trop facilement. On ne pourra pas se le permettre». Oui, la Slovaquie est prête à frapper un grand coup et l’Angleterre est prévenue…