Bayern Munich : c’est quoi le problème avec Dayot Upamecano ?

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2021, Dayot Upamecano a connu des hauts et des bas avec le club allemand. Si depuis la saison 2022/2023 il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et le patron de la défense du Rekordmeister, l’exercice 2023/2024 sonne son déclassement. Pourtant, le défenseur central français de 25 ans a longtemps été dans le ton. Performant sur la première partie de saison que ce soit aux côtés de Kim Min-jae ou Matthijs de Ligt, il a fait du bien à son équipe où il incarnait l’une des pièces maîtresses. Néanmoins, la situation s’est grippée à partir du mois de février. Blessé fin janvier et revenu trop tôt pour disputer le choc contre le Bayer Leverkusen synonyme de tournant dans la course au titre, il est passé à côté de son sujet contre le Bayer Leverkusen (3-0) même s’il n’était pas le principal fautif de cette déconvenue et que son état physique était encore balbutiant puisqu’il était sorti à l’heure de jeu.

La semaine qui a "tué" Dayot Upamecano

Quelques jours après en Ligue des Champions, il était encore sur la photo de famille lors de la défaite 1-0 contre la Lazio. Se trouant en taclant Gustav Isaksen dans sa surface, il provoquait un pénalty et un carton rouge qui plombaient totalement son équipe. La réaction de Thomas Tuchel était féroce puisqu’il attaquait publiquement son joueur en conférence de presse : «nous sommes frustrés et en colère contre la défaite. Je pense que nous avons perdu le match, je ne suis pas sûr que Lazio l’ait gagné. Nous avons tout fait pour être en retard, en commettant des erreurs et en perdant confiance. Il n’était pas nécessaire qu’Upamecano agisse de cette manière. Ce n’était ni sauvage, ni intentionnel, mais il aurait simplement dû bloquer le tir.» Conscient d’avoir été un peu trop fort dans ses mots, Thomas Tuchel lui adressait de la pommade juste après en marge d’un match contre Bochum essentiel pour ne pas se faire distancer dans la course au titre

«Il faut continuer à lui faire confiance sans réserve. La semaine a été amère pour lui, bien sûr. Nous voulions vraiment le remettre en forme. Il l’a déjà fait à Dortmund et a joué de manière exceptionnelle (lors d’une victoire 4-0 en début de saison ndlr). Puis, il a eu deux matches difficiles à Leverkusen et face à la Lazio. Mais c’est inutile de s’en prendre à des individualités. […] Il est incroyablement ambitieux à l’entraînement et en match. Et puis, bien sûr, il veut tout gérer sur le terrain. En plus de défendre, il veut participer à la construction du jeu et créer des occasions de but, et bien sûr, diriger émotionnellement. C’est parfois un peu trop, mais cela vient toujours d’une bonne motivation et c’est pourquoi nous continuerons à le soutenir et à lui accorder notre confiance», expliquait le coach allemand. Ménagé et laissé sur le banc contre Bochum, Dayot Upamecano est entré à la demi-heure de jeu suite à la blessure de Noussair Mazraoui quand son équipe menait 1-0. Le bilan ? Une nouvelle expulsion amenant un penalty et une implication majeure dans la défaite 3-1 de son équipe.

La dégringolade continue pour Upamecano

Là, Thomas Tuchel semblait avoir pris conscience que le mal était sérieux et n’a pas voulu enfoncer davantage son joueur qui était au fond du gouffre : «je ne lui ai pas parlé. C’est extrêmement amer. Upa a déjà joué deux fois après sa blessure, aujourd’hui, un maximum de 30 minutes était en fait prévu. Ensuite, il est la toute dernière option au poste de latéral droit. Il s’est rendu la vie difficile avec un carton jaune, mais ensuite, il a été bon dans le jeu.» Suspendu les deux matches suivants contre la Lazio (3-1) et le RB Leipzig (2-1), le Français voyait la paire Eric Dier - Matthijs de Ligt prendre le pouvoir à sa place. Redevenu disponible par la suite, il entrait en jeu contre Fribourg (2-2) où son entrée a été suivie de l’égalisation de l’équipe de Christian Streich, pas idéal pour reprendre confiance. Ensuite laissé sur le banc pendant trois matches de suite dont le revers 2-0 face au Borussia Dortmund, Dayot Upamecano se voyait offrir une nouvelle chance face à Heidenheim samedi.

Aux côtés de Kim Min-jae, le Français avait l’occasion de profiter des mauvaises performances d’Eric Dier et Matthijs de Ligt durant le Klassiker pour essayer de relancer. La première période était très correcte et les Bavarois menaient 2-0. S’en est cependant suivi un passage en enfer pour les Bavarois et notamment leur charnière centrale. Concédant trois pions et la défaite 3-2, le Rekordmeister a laissé le Bayer Leverkusen prendre seize points d’avance dans la course au titre. Pour Dayot Upamecano, la situation devient dramatique. Fautif et aux premières loges de ce nouveau revers, le Français a laissé passer la chance de bouleverser la hiérarchie. Ce sont donc Eric Dier et Matthijs de Ligt qui tiennent la corde pour démarrer ce mardi contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions. Relégué au second plan et dans le dur sportivement à deux mois du coup d’envoi de l’Euro 2024 avec la France, Dayot Upamecano n’a pas été aidé par Thomas Tuchel avec son retour trop précoce à la compétition, mais il n’arrive pas à remonter la pente depuis …