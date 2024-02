Bayern Munich : la semaine totalement catastrophique de Dayot Upamecano !

Arrivé du RB Leipzig quasiment en même temps que Julian Nagelsmann à l’été 2021, Dayot Upamecano a passé une première saison mitigée faite de haut et de bas et l’arrivée de Matthijs de Ligt à l’été 2022 semblait le pousser sur le banc. Erreur, fort d’un mental de champion, d’une grande solidité et d’une qualité de pied élevé pour un défenseur, l’ancien de Valenciennes et de Salzbourg parvenait à renverser la vapeur dès la présaison et livrait un exercice 2022/2023 probant. Cadre cette saison dans l’effectif de Thomas Tuchel, le Français restait à un bon rythme de carburation malgré les inconstances de son équipe. Néanmoins, les trois derniers matches ont fait voler en éclats le regard porté sur sa saison.

Le cauchemar de Rome

Contre le Bayer Leverkusen lors de la défaite 3-0 le samedi 10 février dernier, il avait déjà connu un match difficile. Pour le coup, il était quand même difficile de lui en vouloir. Aligné alors qu’il était de retour de blessure, il réalisait un sauvetage de qualité juste avant le premier but de Josip Stanisic ou juste avant la pause, les deux fois devant Amine Adli. Très impliqué dans le jeu de son équipe, il était sur-responsabilisé sur le plan de la relance. Commettant une boulette sans conséquence en début de partie, il n’était pas irréprochable sur le deuxième but signé Alejandro Grimaldo. Sorti à l’heure de jeu, car il n’était pas en état de disputer 90 minutes, il a connu en revanche une suite de semaine bien difficile.

De nouveau titulaire en Ligue des Champions contre la Lazio, il a totalement loupé une intervention défensive en fin de rencontre face à Gustav Isaksen. Offrant ainsi un penalty aux Biancocelesti tout en recevant un carton rouge, il voyait des vestiaires Ciro Immobile offrir une victoire 1-0 à la formation romaine. Après la rencontre, son coach Thomas Tuchel l’a tout simplement cartonné : «nous sommes frustrés et en colère contre la défaite. Je pense que nous avons perdu le match, je ne suis pas sûr que Lazio l’ait gagné. Nous avons tout fait pour être en retard, en commettant des erreurs et en perdant confiance. Il n’était pas nécessaire qu’Upamecano agisse de cette manière. Ce n’était ni sauvage ni intentionnel, mais il aurait simplement dû bloquer le tir.» Le défenseur français a également été victime d’insultes racistes après cette partie, ce qui a été dénoncé par le Bayern Munich.

Un nouveau désastre à Bochum

Après avoir été sans pitié à chaud avec son joueur, le coach allemand avait ensuite tenu à pondérer sa position en réconfortant son joueur avant de jouer Bochum ce dimanche. «Il faut continuer à lui faire confiance sans réserve. La semaine a été amère pour lui, bien sûr. Nous voulions vraiment le remettre en forme. Il l’a déjà fait à Dortmund et a joué de manière exceptionnelle. Puis, il a eu deux matches difficiles à Leverkusen et face à la Lazio. Mais c’est inutile de s’en prendre à des individualités. […] Il est incroyablement ambitieux à l’entraînement et en match. Et puis, bien sûr, il veut tout gérer sur le terrain. En plus de défendre, il veut participer à la construction du jeu et créer des occasions de but, et bien sûr, diriger émotionnellement. C’est parfois un peu trop, mais cela vient toujours d’une bonne motivation et c’est pourquoi nous continuerons à le soutenir et à lui accorder notre confiance», expliquait le technicien allemand en conférence de presse. De quoi lui redonner de la confiance, surtout qu’il débutait sur le banc afin de se remettre les idées à l’endroit.

Entré à la demi-heure de jeu pour compenser la blessure de Noussair Mazraoui quand son équipe menait 1-0, il a vu son équipe se prendre deux buts peu avant la pause et a aggravé la situation en seconde période. Récoltant un second carton jaune et faisant faute dans sa surface sur Keven Schlotterbeck, il quittait ses coéquipiers, les laissant à 10 et menés 3-1. Un nouveau cauchemar pour le Français qui symbolise parfaitement cette semaine noire du Bayern Munich, conclue sur une défaite 3-2. Après la rencontre, Thomas Tuchel a essayé de le défendre afin de le garder mobilisé : «je ne lui ai pas parlé. C’est extrêmement amer. Upa a déjà joué deux fois après sa blessure, aujourd’hui, un maximum de 30 minutes était en fait prévu. Ensuite, il est la toute dernière option au poste de latéral droit. Il s’est rendu la vie difficile avec un carton jaune, mais ensuite, il a été bon dans le jeu. Ce n’était pas un coup de poing, c’était un mouvement de saut, il s’est étalé. Il (l’arbitre ndlr) a rapidement décidé d’un penalty, qu’en est-il de notre pénalité (Tuchel évoquant un penalty non attribué au Bayern ndlr) ?» Deux rouges, trois matches difficiles et trois défaites, Dayot Upamecano est en train de couler en même temps que le club bavarois.