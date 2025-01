Le départ de Khvicha Kvaratskhelia fait rager l’Italie, l’AC Milan va devoir sacrifier Marcus Rashford ou Kyle Walker

Adieu Kvara

Le PSG s’apprête à frapper un énorme coup sur le mercato hivernal ! Un accord de principe a été trouvé hier avec Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Opération de 70 M€ + 10 M€ de bonus. Le plus dur est fait, il ne reste que quelques détails financiers à régler avant d’officialiser sa venue. En Italie, on a fait le deuil du Géorgien. La Gazzeta dello Sport lui dit adieu et parle d’une fin amère pour celui qui abandonne le navire en pleine traversée. Le Corriere confirme qu’une réunion décisive a eu lieu et se désole de ce choix. À Naples, on travaille déjà sur l’après-Kvaratskhelia. Parmi les nombreuses cibles, Karim Adeyemi se démarque. Dortmund est prêt à le laisser partir contre un chèque de 40 M€.

Dilemme pour l’AC Milan

À Milan, le mercato est placé sous le signe de l’Angleterre. Rashford et Walker sont cités chez les Rossoneris mais le club va devoir faire un choix. Il n’y a qu’une place communautaire disponible à Milan pour inscrire un joueur qui n’est pas un citoyen européen et né en Angleterre. La priorité reste Marcus Rashford d’après le Corriere. Pourtant, les tabloïds anglais annoncent le contraire. Le Daily Mail explique que c’est bien Kyle Walker que l’AC Milan va choisir. Le journal explique que le latéral droit de City a organisé une fête avec ses coéquipiers pour afin de leur annoncer qu’il allait déménager à Milan. Interrogé sur ce futur départ, Pep Guardiola a voulu se montrer rassurant, il va trouver une solution pour se passer de lui.

Ancelotti dans la tempête

En revanche à Madrid, on a mobilisé la cellule de crise comme le relaye Marca. Une réunion d’urgence est prévue entre Carlo Ancelotti, Florentino Pérez et José Angel Sanchez pour faire un diagnostic sur cet échec. Il va être question de parler du niveau du Real dans les grands matchs. Ancelotti est examiné à la loupe. En interne, certains joueurs reprochent au Mister d’être borné sur ces idées de jeu. Il est exigeant avec certains et moins avec d’autres dans le groupe. Le groupe se dit en plus fatigué physiquement et reproche un manque de rotation.