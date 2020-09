PSG : Thomas Tuchel fait le forcing pour récupérer Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger (27 ans) et Chelsea, cela semble bel et bien fini. Frank Lampard et le défenseur central allemand ont même eu une discussion en ce sens. Un départ serait la meilleure solution pour tout le monde puisque l'entraîneur anglais ne compte pas sur lui cette saison.

De quoi intéresser le PSG et notamment Thomas Tuchel qui en a fait sa priorité à ce poste. D'après RMC, le technicien parisien fait le forcing pour l'international allemand qu'il a déjà eu au téléphone, seulement les négociations traînent en longueur. Chelsea souhaiterait un transfert définitif quand le PSG ne peut proposer qu'un prêt.