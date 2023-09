MU : Donny van de Beek à la relance en Turquie ?

Révélé sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek est dans le dur depuis son arrivée à Manchester United en 2020. Celui qui aura coûté près de 39 M€ (plus 5 M€) aux Red Devils n’a jamais réussi à s’imposer dans le nord de l’Angleterre, et ce, même sous la houlette de son ancien coach aux Pays-Bas, Erik Ten Hag. Ainsi, le milieu de terrain néerlandais, qui n’a pas été retenu par son coach pour disputer la Ligue des champions cette saison, a été annoncé sur le départ à maintes reprises cet été sans trouver preneur.

Pour autant, le Batave garde espoir et pourrait faire définitivement ses valises dans un futur proche. Selon The Sun, Donny van de Beek a la cote en Turquie puisque Fenerbahçe et Galatasaray sont intéressés par ses services. Dans la mesure où les clubs turcs ont jusqu’au 15 septembre pour finaliser leur recrutement estival, Manchester United dispose donc d’une semaine pour conclure un accord avec l’un des deux pensionnaires de Süper Lig.