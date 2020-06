EdF : Adil Rami répond aux critiques sur son sacre au Mondial 2018

International français depuis 2010, Adil Rami a notamment participé à la Coupe du Monde 2018 en Russie avec les Bleus. Sur le banc durant les sept rencontres, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille n'a pas joué une seule minute mais a bien évidemment lui aussi été sacré champion du Monde. Un aspect qui gêne parfois certaines personnes. Mais le principal concerné, qui a récemment quitté Sotchi, n'en a que faire des critiques, comme il l'a expliqué à nos confrères de So Foot.

« Là où j’estime que j’ai gagné la Coupe du monde, c’est en faisant l’année parfaite avec l’OM. Sur la saison, il n’y a pas un concurrent qui pouvait dire : "je méritais plus d’être là que Rami." (...) Quand les gens me disent dans la rue "tu n’as pas joué", franchement, ça ne me dérange pas, il faut 23 joueurs dans un groupe. La satisfaction, c’est que lorsque tu demandes aux gens de sortir cinq joueurs français de la Coupe du monde, ils vont bien souvent me mettre dedans », a lâché le joueur de 34 ans.