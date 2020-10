Michaël Cuisance rejoint finalement l'OM en prêt

La suite après cette publicité

Arrivé au Bayern Munich à l'été 2019, Michaël Cuisance avait fait un choix risqué après deux années au Borussia Mönchengladbach. Très bon la première saison avec les Fohlen, il avait ensuite eu moins de temps de jeu face à une forte concurrence. Pour autant, il était toujours solide dans ses performances et a convaincu le club bavarois de miser sur lui. Envoyé en réserve pour s'aguerrir, puis de plus en plus intégré dans le groupe par Hans-Dieter Flick derrière, Michaël Cuisance a disputé 10 matches avec le Rekordmeister pour 1 but et 1 passe décisive la saison passée.

S'il ne s'est contenté que de quelques minutes, il a pu grandir au sein d'un groupe de haut niveau qui a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne et la Ligue des Champions la saison dernière. Un magnifique quadruplé pour le Bayern Munich et pour Michaël Cuisance qui a remporté ses premiers trophées en professionnel. Mais l'avenir au sein du club bavarois a pris fin pour le jeune joueur de 21 ans. Malgré le départ de Thiago Alcantara, il devait faire face à la concurrence de Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Javi Martinez et la recrue Marc Roca. Le Bayern Munich a donc décidé de le prêter.

Michaël Cuisance va enfin découvrir la Ligue 1

Leeds United a essayé de saisir l'opportunité et rameuter l'ancien Nancéien, mais finalement le transfert est tombé à l'eau. La raison ? L'impossibilité de se mettre d'accord sur une clause de rachat pour le milieu de terrain. Michaël Cuisance semblait être parti pour rester au Bayern Munich, mais Marseille a surgi en fin de mercato. Déjà intéressé depuis plusieurs semaines, le club phocéen s'est activé pour faire venir Michaël Cuisance sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Le Bayern Munich a finalement craqué et a accepté de laisser partir son joueur en France. Né à Strasbourg où il a débuté en jeunes avec le Racing, Michaël Cuisance, qui s'est ensuite développé à Schiltigheim pour ensuite atterrir à Nancy, va découvrir la Ligue 1 et même la Ligue des Champions. Une compétition que dispute l'OM cette saison et que Michaël Cuisance n'a pour le moment vécu que du banc. «Le FC Bayern prête Michaël Cuisance pour une saison à l'Olympique de Marseille. Le joueur de 21 ans jouera en Ligue 1 et en Ligue des champions », peut-on lire sur le site du Bayern Munich.