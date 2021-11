Pays-Bas : Memphis Depay, la belle étoile des Bataves

La suite après cette publicité

Quelle déception pour les Pays-Bas ! Alors que les hommes de Louis Van Gaal tenaient leur qualification pour la Coupe du monde au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 prochain, ils ont finalement craqué en l'espace de quatre minutes sur la pelouse du Monténégro, samedi soir, concédant finalement le match nul (2-2). Une contreperformance d'autant plus notable, étant donné que les Bataves avaient le contrôle sur cette rencontre grâce à Memphis Depay qui avait idéalement lancé les siens en inscrivant un doublé (25e, 54e). Brouillons dans le jeu, les Oranje se retrouvent désormais sous pression avant d'affronter leurs futurs adversaires, les Norvégiens, qui ne sont qu'à deux points tout comme les Turcs. A noter que cette rencontre se déroulera à Rotterdam, à huis-clos, en raison de la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 dans le pays.

Les Bataves se seraient donc bien évidemment passés de cette «finale» dans le groupe G, qui plus est après avoir compté une avance de deux buts face aux Hrabri Sokoli samedi soir. Auteur d'un doublé, Memphis Depay avait tout d'abord converti un penalty (23e) avant de se trouver à la réception d'un centre de Denzel Dumfries et de réaliser le break d'une sublime talonnade à la Madjer, laissant le portier monténégrin sans réponse (54e). La tête au Qatar, les Néerlandais se sont alors effondrés et Vukotic (82e) puis Vujnovic (86e) ont eu raison de la défense pilotée par son emblématique capitaine Virgil Van Dijk (30 ans, Liverpool). Si les Oranje peuvent s'en mordre les doigts, un homme a malgré tout, une nouvelle fois, brillé. Son nom ? Memphis Depay.

Memphis Depay fait tomber les records !

Décevant avec le FC Barcelone depuis quelques semaines (aucune réalisation entre le 29 août et le 26 septembre) malgré des statistiques tout à fait honorables (6 buts en 13 matchs de Liga), l'ex-Lyonnais ne semble, en effet, pas encore totalement répondre aux attentes des socios. Une disette coupable qui ne s'applique cependant pas en sélection où le natif de Moordrecht demeure insatiable devant le but adverse. A ce titre, l'ancien joueur du PSV et de Manchester United vient d'inscrire ses 36e et 37e buts en 74 sélections avec les Oranje, de quoi égaler Dennis Bergkamp et Arjen Robben à la 4e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection néerlandaise. Rien que ça. Plus encore, ce doublé face aux Monténégrins permet à Memphis Depay d'effacer un vieux record de 61 ans.

Ainsi, le buteur des Blaugranas est devenu le premier joueur européen à inscrire 16 buts en Sélection A lors d’une année civile depuis Borivoje Kostic avec la Yougoslavie en 1960. Et comme un record peut en cacher un autre, le penalty permettant aux coéquipiers de Georginio Wijnaldum d'ouvrir le score, samedi soir, place désormais l'ancien capitaine de l'OL au sommet d'un autre classement. Avec 9 buts marqués sur pénaltys, il dépasse ainsi la marque d'un certain... Ronald Koeman (8). Preuve de son apport précieux sous la tunique orange, le Barcelonais est impliqué dans 17 des 31 buts des Pays-Bas dans ces qualifications à la Coupe du monde 2022 (11 buts et 6 passes décisives, soit 55 % des réalisations néerlandaises). Oui, Memphis Depay n'en finit plus de briller avec les Pays-Bas et les Bataves en auront encore bien besoin face à la Norvège, mardi prochain, pour assurer définitivement leur place au Qatar.

