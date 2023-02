Le Stade de Reims s’offre deux renforts en attaque

Actuel dixième de Ligue 1 après 23 journées, le Stade de Reims n’est plus très loin d’assurer son maintien dans l’élite (34 points, à 15 unités de la zone rouge) et espère prolonger sa série impressionnante d’invincibilité (16 matches sans défaite), puisque les hommes de Will Still n’ont plus perdu en championnat depuis la mi-septembre et un revers à domicile face à l’AS Monaco. Une performance notable qui confirme le bon travail de la direction sportive, autrice d’un recrutement intelligent depuis quelques saisons.

D’ailleurs, le club champenois continue de préparer son avenir et s’est tourné vers l’Afrique Football Élite pour renforcer son secteur offensif. En effet, le SDR a officialisé les arrivées de deux renforts, sous la forme des prêts avec option d’achat, en les personnes d’Abdoulaye Gory (génération 2003) et Anto Sekongo (2004), tous deux issus de l’académie malienne et réputée, notamment connue pour avoir formé des joueurs tels qu’El Bilal Touré (ex-Reims, aujourd’hui à Almeria) ou encore Moïse Sahi Dion (Strasbourg, prêté à Annecy). «Attaquant rapide et redoutable devant le but adverse, Abdoulaye Gory, 20 ans, est prêté (avec option d’achat) jusqu’à la fin de saison par la prestigieuse académie de football AFE», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué rémois.

