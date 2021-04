FC Barcelone : feu vert pour Memphis Depay !

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat en juin prochain, Memphis Depay (27 ans) n’a toujours pas annoncé sa décision concernant son avenir, mais aujourd’hui, le Batave semble plus proche du départ que d’une prolongation, même si Jean-Michel Aulas ne s’interdit pas d’y croire. « S’il doit repartir pour un plus grand club que l'OL, je me ferais une raison. Si par contre il doit rester, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande car ça voudra dire qu’on a gagné quelque chose. »

Après bientôt quatre ans et demi passés sur les bords du Rhône, l’international hollandais (62 sélections, 23 buts) fait en tout cas toujours parler à Barcelone. Pour rappel, Ronald Koeman avait déjà voulu l’enrôler lors des deux précédents mercatos, mais il en avait été empêché par la situation financière désastreuse du Barça. Qu’à cela ne tienne, Koeman ne lâche pas l’affaire. Pour preuve, alors que le nom de Sergio Agüero a souvent été cité pour renforcer le Barça, le technicien a clairement fait savoir qu’il préférait recruter son compatriote.

Bonjour Depay, au revoir Braithwaite

Inflexible, Koeman pourrait bientôt finir par obtenir gain de cause. C’est en tout cas ce que Sport indique dans ses pages intérieures. Le quotidien catalan écrit en effet que les Blaugranas miseront bien sur le joueur de l’OL l’été prochain. La fin des espoirs pour les Gones donc puisque Depay ne dira pas non au Barça, lui qui a si souvent clamé son envie de retenter sa chance dans une formation plus huppée que l’OL.

Conséquence, c’est Martin Brathwaite qui sera poussé vers la sortie. Auteur de 3 buts en 35 apparitions en Liga, le Danois avait gagné à l’EuroMillions quand le Barça était venu le recruter la saison dernière pour pallier les absences de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Placé sur la liste des joueurs transférables, l’ancien Toulousain, dont le contrat court jusqu’en 2024, a plusieurs fois clamé son envie de rester. Mais cette fois, il risque fort de prendre la porte.