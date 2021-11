Barça : le vestiaire est séduit par la méthode Xavi

Le changement se fait déjà sentir au FC Barcelone. D'après les informations de Sport, l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc blaugrana a déjà apporté une nouvelle dynamique au vestiaire du Barça, qui s'est imposé pour sa première lors du derby face à l'Espanyol (1-0). Non seulement en raison d'une nouvelle relation dans cet effectif, semblable à une «famille», mais aussi grâce à l'amour du maillot, que partagent les deux parties.

Dans des propos récoltés par le quotidien sportif catalan, une source proche de l'équipe confirme cette proximité entre les joueurs et leur coach, qui est pleinement impliqué dans la vie de son effectif pour en connaître les hauts et les bas : «Même si vous ne le voulez pas, vous ferez certainement plus pour quelqu'un que vous connaissez et appréciez que pour quelqu'un d'autre avec qui vous n'avez pas autant d'affinités.» La preuve de cette confiance : alors que l'équipe première avait un jour de congé quelques jours après son arrivée, dix-sept joueurs s'étaient présentés à la Ciutat Esportiva pour s'entraîner. Le signe d'un nouveau souffle ?