PSG : le retour de Neymar tombe à pic

Il n’avait plus joué depuis le 19 février dernier et la 24e journée de Ligue 1, face à Lille. Ce jour-là, le PSG perdait une fois de plus Neymar à un moment décisif de la saison, entre les deux huitièmes de finale contre le Bayern Munich. Avec le même verdict redouté : fin de saison. De l’eau a coulé sous les ponts et le club de la capitale ne ressemble plus à celui du mois de février dernier, puisque Luis Enrique a récupéré la casquette d’entraîneur.

Une première bonne nouvelle pour le Brésilien, qui avait déjà évolué sous les ordres de l’Espagnol au Barça. L’autre bonne nouvelle le concerne indirectement, avec le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé, qui, ajouté au départ de Messi, le laisse comme seul représentant des mercato bling-bling. Alors que le PSG le poussait vers la sortie, le revirement de situation dans le dossier Mbappé lui semble favorable.

Un match entier déjà dans les jambes

Il ne restait donc plus qu’à retrouver les terrains, alors qu’il a repris le chemin de l’entraînement le 10 juillet dernier. On pensait le voir en action durant la tournée au Japon, mais Luis Enrique l’a cantonné au banc de touche. Il a fallu attendre le petit crochet par la Corée du Sud pour assister au grand retour du Ney. Contre une opposition plus aisée, et moins tenace notamment sur le plan physique, il a été lancé dès le début de la rencontre. Forcément un peu d’appréhension et des premiers appuis précautionneux, quelques accélérations annihilées par un adversaire direct, et Neymar prenait ses marques.

On le voyait réclamer les ballons dans les pieds, assurant un relais technique précieux pour les milieux de terrain, ce qui manquait jusque-là dans les rencontres amicales disputées par le PSG. Et puis les accélérations se sont faites plus tranchantes, pour aboutir à son premier but, sublimé par une feinte qu’il est l’un des seuls à tenter en match. Toujours sur le pré au retour des vestiaires, il n’était même pas concerné par les changements à l’heure de jeu. Il s’offrait donc 90 minutes pour sa reprise, avec un deuxième but, sur un appel en profondeur, et même une passe décisive, d’une subtile remise en talonnade vers Asensio.

Neymar est encore loin d’avoir recouvré l’intégralité de ses moyens physiques, mais le voir disputer 90 minutes de la sorte peut légitimement laisser penser qu’il postule à une place de titulaire pour la première journée de Ligue 1 face à Lorient le 12 août prochain. Pas une mauvaise nouvelle pour le club parisien, qui manque de talents offensifs pour l’instant.