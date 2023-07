Le PSG s’attend à un vilain coup du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines désormais, le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG. Au sortir d’une saison assez phénoménale, durant laquelle il est notamment devenu le meilleur buteur du club de la capitale, l’attaquant de 24 ans a fait grincer des dents ses dirigeants fin juin. La raison ? Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a fait comprendre au board du PSG, via une lettre envoyée à ces derniers, sa volonté de ne pas activer sa dernière année de contrat en option. Une décision qui a eu le don de provoquer l’ire de l’état-major parisien, furieux contre leur joueur.

Leur courroux les a même poussés à ne pas le convoquer lors de la tournée asiatique des ouailles de Luis Enrique, signifiant ainsi que l’ancien Monégasque fait désormais partie du loft du club de la capitale. Courtisé dès lors par Al-Hilal, qui avait formulé une offre mirobolante pour l’attirer, Mbappé s’est dit prêt à passer la saison au placard à Paris, repoussant ainsi les avances du Golfe. Et alors que le bras de fer semble à son paroxysme entre les deux clans, il s’agit d’un doux euphémisme que d’affirmer que le capitaine de l’équipe de France n’imagine même pas activer sa clause de prolongation, qui expire ce lundi.

Le PSG sait que le Real Madrid prépare une offensive en fin de mercato

Alors que le dialogue serait rompu entre Nasser Al-Khelaifi et les représentants de Kylian Mbappé au sujet de cette extension de bail, Paris sait que quelque chose se trame du côté de Madrid. Persuadé que son joueur dispose déjà d’un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le centre de l’Espagne gratuitement l’été prochain, la direction du PSG s’attend à une offre modique formulée en toute fin de mercato par leurs homologues ibériques selon RMC Sport. Nos confrères ajoutent que cette proposition attendue comme "extrêmement basse et insultante" ferait également les affaires des Merengue pour leur communication.

En effet, en formulant une somme d’argent ridicule pour Mbappé, les dirigeants madrilènes pourront affirmer qu’ils ont essayé de recruter ce dernier mais que le PSG a bloqué son départ. Une manière pour les Merengue de se mettre en position de force et de montrer au clan Mbappé qu’ils se sont bel et bien activés pour le recruter cet été. Selon les dernières indiscrétions de la presse ibérique ce dimanche, le Real n’était pas prêt à mettre plus de 200 millions pour signer Mbappé en août. Débusqué pour 180 millions d’euros à Monaco à l’été 2017, ce joli pactole offrirait alors une plus-value appréciable aux Parisiens, qui s’attendent sûrement à moins quand ils parlent de somme "extrêmement basse". Quoiqu’il advienne, une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble être déjà acquise, que cela soit par le biais d’une offre dérisoire dans les prochaines semaines ou librement l’été prochain. Reste à savoir comment se dérouleront les derniers jours, semaines ou mois du champion du monde 2018 à Paris.