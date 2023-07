PSG : le prix maximum qu’est prêt à payer le Real Madrid pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est le dossier qui passionne les foules, en Espagne, en France, mais aussi dans le reste de la planète. Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, et tout le monde est en attente de voir où évoluera le Français cette saison. Une chose est sûre, le PSG veut s’en séparer dès maintenant, et le Real Madrid est le grand favori pour l’attirer.

Même si, selon les informations de la presse anglaise, Liverpool est aussi dans le coup. Les Reds pourraient ainsi faire une offre de prêt payant pour une saison, jusqu’à la fin du contrat du Bondynois à Paris. Et voilà que divers médias catalans, comme Sport, en disent un peu plus sur les plans du Real Madrid concernant Mbappé, alors que la presse locale révélait ce samedi que le club de la capitale espagnole voulait faire baisser le prix au maximum.

Pas plus de 200 millions d’euros

Ce dimanche, on apprend qu’effectivement, le Real Madrid espère boucler l’opération à 230 millions d’euros maximum, comme expliqué hier. En revanche, ce montant comporte notamment ce qui ira dans les poches de Kylian Mbappé, et n’est pas un montant de transfert, qui serait donc bien moins élevé que ces 230 millions d’euros.

De son côté, The Athletic dévoile une somme encore plus basse : 200 millions d’euros pour Mbappé, ce qui incluerait le transfert, différentes primes et commissions, et la première année de salaire de la star bondynoise. Ce qui pourrait plus ou moins laisser le prix du transfert à environ 100 millions d’euros. Ou du moins, c’est l’intention du Real Madrid. Le PSG est prévenu…