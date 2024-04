OL : la FFF va autoriser Pierre Sage à passer son diplôme

Ces dernières heures, du côté de l’OL, on ne parlait de la situation de Pierre Sage. L’ancien responsable du centre de formation lyonnais, arrivé sur le banc de l’OL en novembre dernier, a réalisé un travail monstrueux pour redresser le club qui semblait se diriger tout droit vers la Ligue 2. Problème, il ne disposait pas du diplôme pour exercer en Ligue 1 et Lyon payait une amende à chaque rencontre. Et alors que Pierre Sage avait postulé pour le passer son diplôme cet été, il a été recalé par la FFF puisqu’il ne dispose pas des pré-requis.

La suite après cette publicité

Mais selon les informations de L’Équipe, la situation de Pierre Sage va être réglée. Le DTN Hubert Fournier s’était engagé auprès de l’OL. Et il a tenu parole puisque Pierre Sage va passer une formation en accélérée et simplifiée cet été pour lui permettre d’être diplômé avant le début de la saison prochaine. Il passera par une VAE (validation des acquis de l’expérience) comme l’a confirmé la FFF au quotidien français.