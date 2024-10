Zinedine Zidane est souvent à Marseille…

Depuis plusieurs années, la rumeur envoyant Zinedine Zidane (52 ans) sur le banc de l’Olympique de Marseille enflamme la cité phocéenne et les supporters du club olympien. Mais l’ancien joueur du Real Madrid n’a toujours pas posé ses valises chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. En revanche, il vient régulièrement à Marseille comme il l’a confié dans un entretien accordé à Madame Figaro.

La suite après cette publicité

En effet, quand la journaliste lui a demandé sa destination favorite pour des vacances en famille, il a expliqué : «partout. Le plus important, c’est justement d’être ensemble et d’y prendre du plaisir. Par exemple, mon grand (Enzo Zidane, 29 ans, NDLR) s’est marié il y a deux ans. Le fait de tous se rassembler, c’est ce qui me plaît. D’ailleurs, les réunions de famille continuent, souvent à Marseille, avec maman, papa, les frères et sœurs… Mais c’est plutôt «Marseille discret», c’est-à-dire à la maison.» Très attaché à Marseille, ZZ aime y passer du temps avec ses proches.