Brésil : la soirée magique de Raphinha

Hier, nous vous avons proposé, en marge du choc Brésil-Uruguay comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, un portrait de Raphinha (24 ans). Passé par le Stade Rennais, le gaucher était annoncé titulaire face à la Celeste. Une belle récompense pour celui qui a su séduire son monde en Premier League sous le maillot de Leeds. Eh bien, Raphinha ne s’est pas raté cette nuit.

Convoqué pour la première fois par Tite le mois dernier, il avait dû renoncer à l’appel de la Seleção, retenu par Leeds, comme plusieurs autres joueurs brésiliens évoluant en Angleterre. Libéré cette fois-ci pour les rencontres du mois d’octobre, Raphinha a fait ses premiers pas chez les Auriverdes. Remplaçant contre le Venezuela et la Colombie, le joueur de Marcelo Bielsa faisait bien partie du onze de départ face à l’Uruguay. Résultat : un doublé.

Tite remercie Bielsa

Pour fêter une première titularisation, difficile de faire mieux. « Ça va être difficile d’oublier cette soirée, j’aimerais qu’elle ne s’arrête jamais. Je vais me concentrer sur ce qui m’a fait arriver ici, à savoir du bon travail avec Leeds. Je vais bien faire mon travail pour revenir. Je ne sais pas comment expliquer le bonheur que j’éprouve d’être ici. Ce match avec ces deux buts et la victoire, ça ne pouvait pas être plus marquant. Je réalise un rêve de gosse. Ce n’est pas que porter le maillot de la Seleção, c’est la représenter », a déclaré le principal intéressé.

Des débuts de rêve qui ont logiquement beaucoup fait parler au Brésil. Alors que le Mondial 2022 se rapproche à grands pas, Raphinha a-t-il marqué les points nécessaires pour espérer être dans l’avion qui se rendra au Qatar ? Sans surprise, Tite a calmé tout le monde. « Qu’il continue avec tout son calme. C’est un processus. Oui, il a fait une grande prestation. Mais il faut avoir du discernement, sinon les gens vont penser qu’il est au sommet. Il va avoir des hauts et des bas. Il est jeune. Il a fait un bon match, mais il faut avoir du bon sens dans nos jugements. Je pense à la prochaine convocation, je pense à respirer un peu, à appeler ma femme, ma fille. Je veux avoir des nouvelles de mes petits-enfants. Mais je voudrais remercier Bielsa, les discussions que j’ai eues avec lui qui se sont confirmées durant ce rassemblement. » Raphinha appréciera...