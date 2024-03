OM : un champion du monde 1998 milite pour Christophe Galtier

L’OM a visiblement misé sur le bon cheval. En grande difficulté sous la houlette de Gennaro Gattuso, le club phocéen a décidé de nommer Jean-Louis Gasset sur son banc. Et pour ses cinq premières rencontres, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a fait carton plein et a totalement redonné confiance à un groupe amorphe à son arrivée. Mais alors que beaucoup de supporters sont tombés sous le charme du coach de 70 ans, ce dernier ne fait pas encore l’unanimité. En effet, certains, comme Christophe Dugarry, pense que l’OM peut trouver mieux pour son banc. Pour l’ancien champion du monde 1998, Christophe Galtier reste le candidat idéal.

«Quand tu es président ou dirigeant, tu as une vision, explique Dugarry. Certes, les faits peuvent te faire changer d’avis. Si tu as la chance d’avoir Galtier, qui est un entraîneur désiré depuis des années, et que c’est le moment de le prendre, je pense qu’il ne faut pas être aveuglé par le bon parcours de Jean-Louis Gasset. Merci pour les trois mois. En plus, Jean-Louis Gasset, c’est quelqu’un que je connais et que j’apprécie, on a déjà bu des coups ensemble et je le dis d’autant plus facilement. Même lui, il est dans une mission.» Vu son passage sur le banc du PSG et les affaires de racisme auxquels il a été mêlé, difficile de voir Christophe Galtier sur le banc de l’OM prochainement…