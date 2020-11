Samuel Eto'o est proche de sortir de la retraite dans un surprenant club !

« The end. Vers un nouveau défi... Merci à vous tous, big love ». En quelques mots seulement, Samuel Eto'o annonçait mettre fin à sa carrière il y a un peu plus d'un an. Après un parcours professionnel remarquable, enchaînant les titres et les distinctions individuelles, le Camerounais restait cependant très présent sur la scène médiatique, n'hésitant pas à donner son avis sur divers sujets d'actualité liés au ballon rond, en plus de mener plusieurs actions solidaires.

La suite après cette publicité

Et visiblement, le foot semble manquer à l'ancien attaquant du FC Barcelone et des Lions Indomptables. Ces derniers jours, une rumeur folle a commencé à sortir dans les médias espagnols... Le Racing Murcia, équipe évoluant en quatrième division espagnole, comptait offrir un contrat à Samuel Eto'o. Le club, qui compte notamment Mathias Pogba dans ses rangs, souhaite ainsi offrir une dernière aventure au Camerounais de 39 ans.

Une réponse la semaine prochaine

On peut le dire, c'est bien plus qu'une simple rumeur farfelue issue de gazettes peu crédibles. Morris Pagniello, homme d'affaires italio-australien et président du club de la cote méditerranéenne, a ainsi confirmé que l'opération est en marche. « Je parlais avec Tim Cahill, un ancien d'Everton, c'est un joueur que je veux recruter. On a parlé de lui, et d'un autre joueur passé par la Premier League... Le nom d'Eto'o est sorti dans notre conversation, ça serait parfait pour nous, pour notre club et le foot modeste. L'opération pour qu'Eto'o signe avec nous, c'est du 50-50 actuellement ».

« On le saura la semaine prochaine. On a un plan B sinon. On a plusieurs investisseurs du Mexique et des Émirats qui peuvent financer l'opération », a-t-il ainsi lancé à Radio Marca. Le Camerounais ne viendrait pas pour faire de la figuration et juste apporter de la lumière sur le club. « Si on le recrute, c'est déjà acté avec le coach qu'il sera aligné », a tenu à clarifier Pagniello. Reste donc à savoir quelle sera la réponse définitive du principal concerné, mais si on se fie aux déclarations citées ci-dessus, l'idée de rechausser les crampons le démange...