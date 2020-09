AS Roma : Gianluca Petrachi dévoile les dessous de son licenciement

Un peu moins de deux mois après avoir été suspendu de ses fonctions, l’ancien directeur sportif de l’AS Roma, Gianluca Petrachi avait quitté le club Giallorossi dans une atmosphère glaciale. Un déchirement qui a laissé des séquelles importantes et qui a mené l’Italien de 51 ans comme le rapporte Sky Italia, a dévoilé son ressenti à travers une lettre ouverte confiée à l’agence de presse Ansa.

«J'ai été abandonné par des dirigeants trop éloignés de la Roma, de Rome et des supporters. J'ai aussi demandé d'éloigner les éléments qui violaient les secrets du vestiaire et du terrain ou, pire encore, qui minaient les rapports internes. J'ai tenté de monter un mur pour défendre le groupe. Je me suis retrouvé seul contre tous» a-t-il ainsi déclaré.