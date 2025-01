Montpellier : Arnaud Nordin en route vers la Bundesliga

En fin de contrat avec Montpellier dans cinq mois, Arnaud Nordin laissait planer le doute sur son avenir. Selon Le Parisien, l’incertitude est désormais levée : l’ailier français va s’engager à Mayence d’ici la fin du mercato, et n’ira pas au terme de son contrat avec la Paillade, malgré l’intérêt présenté du Borussia Mönchengladbach.

Surprenant 6e de Bundesliga, Mayence est lancé dans une inhabituelle course à l’Europe, et cherche avec ce transfert à densifier son effectif, tant en quantité qu’en qualité. Arnaud Nordin devrait donc quitter Montpellier après trois saisons au club, 72 matches disputés en Ligue 1 et 19 buts marqués, dont quatre cette saison. Un renfort de moins dans la course au maintien pour Montpellier, englué à une alarmante 17e place au classement.