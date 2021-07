FC Barcelone : Ilaix Moriba a des touches en Angleterre

Présenté comme un des jeunes joueurs prometteurs du FC Barcelone, l’histoire d’Ilaix Moriba pourrait s’écrire loin de la Catalogne. Le milieu de terrain de 18 ans, formé à la Masia, est actuellement en conflit avec la direction du Barça. En fin de contrat l’année prochaine, une prolongation de quatre ans lui a été proposée, mais le salaire à la clé n’était pas celui qu’il espérait.

Depuis, Ilaix Moriba a été envoyé en équipe réserve et sa situation interpelle les plus grosses écuries européennes, notamment en Premier League. The Sun indique que Chelsea et les deux clubs de Manchester sont intéressés. Mais ce sont les Blues et les Citizens qui sont les plus avancés dans ce dossier. Les Skyblues lui auraient même déjà proposé un contrat d’environ 6 M€ par an. La clause libératoire de Moriba est de 100 M€, mais à un an de la fin de son contrat, une offre de 20 M€ pourrait suffire afin de le recruter.