Les dessous du divorce entre Ilaix Moriba et le Barça

Rien ne va plus entre Ilaix Moriba et le FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain devenait pourtant l'un des visages de cette jeunesse dorée des Blaugranas, celle sur qui il allait falloir compter pour les années à venir, à l'instar de Pedri. Mais, en fin de contrat dans un an, le joueur de 18 ans a refusé de prolonger son contrat et le voilà envoyé en réserve, sans doute en attendant d'être transféré.

Les négociations avaient bien débuté ces dernières semaines, même si on apprenait ici et là que le clan du joueur avait certaines exigences. Mundo Deportivo affirmait que les premiers contacts étaient positifs, les contours d'un nouveau de contrat de 4 ans se dessinant doucement. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu d'après les informations dévoilées par Marca ce samedi, au lendemain de la rétrogradation du joueur.

Un salaire proposé équivalent à certains jeunes de la Masia

Toujours en proie à des difficultés financières, la direction du Barça n'a proposé qu'un salaire très inférieur aux prétentions d'Ilaix Moriba. Selon la publication espagnole, ce nouveau salaire était équivalent à ce qu'empochent certains joueurs de la réserve, dont la plupart n'ont même pas connu l'équipe première. Le milieu de terrain s'est donc logiquement senti lésé par cette proposition. L'histoire aurait pu s'arrêter là...

L'international espagnol U18 s'attendait à recevoir une seconde offre mais moins de 15 jours après son refus, il apprenait qu'il était directement envoyé en réserve, une forme de pression pour le contraindre à signer un contrat qui ne lui convient pas. On se dirige donc vers un transfert dès cet été, probablement autour des 20 M€. Des clubs anglais sont d'ailleurs intéressés par celui qui a connu 18 apparitions toutes compétitions confondues sous Koeman (1 but, 3 passes décisives).

D'autres jeunes Barcelonais dans la même situation

Ilaix Moriba n'est pas le seul jeune du Barça à se retrouver dans une situation compliquée. D'après AS, Alejandro Balde (18 ans), conseillé par Jorge Mendes, qui effectue actuellement la pré-saison avec l'équipe première et annoncé comme un remplaçant potentiel à Jordi Alba, a lui aussi refusé une proposition de contrat, alors qu'il arrive en fin de bail en juin 2022. Et attention, les Culés peuvent aussi s'inquiéter sur le dossier Pedri...