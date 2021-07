Le Barça espère pouvoir blinder son phénomène Pedri

À 18 ans, Pedri a mis le FC Barcelone, l'Espagne et l'Europe du football à ses pieds pour sa première saison au plus haut niveau. Alors, le Barça aimerait le récompenser. Comme l'explique Mundo Deportivo, les Blaugranas souhaiteraient lui offrir un nouveau contrat, en accord avec son rendement.

La suite après cette publicité

Aujourd'hui, le bail du jeune homme court jusqu'en juin 2022. Une situation qui pourrait être inquiétante si l'écurie espagnole ne disposait pas d'une option unilatérale pour le prolonger de deux ans, jusqu'en juin 2024, et n'avait pas fixé sa clause libératoire à 400 M€.

Bloqué

Toutefois, selon le quotidien sportif espagnol, les pensionnaires du Camp Nou aimeraient lui proposer un bail de longue durée, courant jusqu'en juin 2026, avec, évidemment, une nette augmentation à la clé. L'idée étant de lui témoigner reconnaissance et confiance, tout en éloignant d'éventuels courtisans - le nom de Liverpool avait circulé récemment - un peu trop insistants.

L'international espagnol (10 capes) et ses représentants semblent sur la même longueur d'onde. Seulement, comme le rappelle MD, le Barça est pieds et poings liés sur le plan financier. Pour l'heure, le clan Pedri accepte de patienter, le temps que Joan Laporta et ses équipes solutionnent le problème. Gare à ne pas trop traîner...