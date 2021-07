Euro 2020, Espagne : tout le monde se lève pour Pedri

La suite après cette publicité

On en a pris l'habitude cette saison en Espagne, Pedri (18 ans) est sur toutes les lèvres. Auteur d'un premier exercice très remarqué en Liga, sous la tunique du FC Barcelone (37 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives), le milieu offensif a enchaîné avec l'Euro 2020 avec l'Espagne. Dans la peau d'un titulaire indiscutable dès le début de la compétition. Et la hype n'est pas retombée. Loin de là.

Sa première période ce mardi contre l'Italie (1-1, 4 t.a.b. à 2), la 10e sélection de sa carrière seulement, n'a fait que l'alimenter. Ses statistiques ont tout simplement été étourdissantes. Avec 100% de passes réussies à la pause, dont 22 sur 31 effectuées dans le camp azzurro, le jeune Espagnol a crevé l'écran et a impressionné au pays et au-delà.

«Il faut prendre soin de lui»

Gary Lineker, légende du football anglais et consultant pour divers médias outre-Manche comme BBC Sport ou BT Sport, s'est fendu d'un tweet plein d'admiration pour le Blaugrana. «Pedri est si bon. Une superstar absolue en devenir. Magnifique footballeur», a-t-il posté. Le New York Times, de son côté, l'imagine déjà en futur Ballon d'Or.

Luis Enrique, son sélectionneur, est lui aussi impressionné. «Je n'ai jamais vu un gamin de 18 ans faire ce que Pedri a fait dans un tournoi majeur. Son rendement, sa lecture du jeu, sa manière de lire le jeu, d'occuper les espaces, sa personnalité. Je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose qui dépasse toute logique. C'est fou. Il faut prendre soin de lui», a-t-il lâché. Un message d'admiration mais aussi un appel au calme, peut-être, alors que l'ancien de Las Palmas a été sélectionné pour jouer les Jeux Olympiques de Tokyo.

L'histoire ne retiendra pas sa forme déclinante au retour des vestiaires face aux Azzurri, mais plutôt sa régularité et son culot tout au long du tournoi. L'Espagne s'est sans doute trouvée un nouveau leader technique au milieu. Et pour de très nombreuses années. Bien sûr, cela n'effacera pas la déception lié à l'élimination, mais ça aidera à tourner la page plus facilement...