Inter Miami : les fils de Lionel Messi et Luis Suarez impressionnent

Rapidement éliminés des play-offs de MLS, l’Inter Miami aura réussi à terminer en tête du Championnat nord-américain, grâce au talent de Lionel Messi et de Luis Suarez notamment. Mais les deux joueurs et amis sud-américains ont également pu voir les prouesses de leurs fils à l’occasion d’une compétition de jeunes à laquelle participent Thiago Messi et Benjamin Suarez, eux qui évoluent chez les U13 de l’équipe floridienne.

Après un premier match remporté contre les Newell’s Old Boys, les fils Suarez et Messi ont excellé lors du deuxième match de la compétition contre Peñarol (2-1). Benjamin Suarez a d’ailleurs été auteur d’un but durant la partie. De quoi attirer les projecteurs sur eux à l’occasion de cette Illinois Newell’s Cup et voler la vedette aux deux papas de 37 ans.