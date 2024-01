La combine de Newcastle avec Miguel Almirón fait parler en Angleterre

Newcastle est dans une situation un peu tendue. Pas sur le plan sportif, puisque les Magpies sont confortablement installés dans le milieu de tableau de la Premier League. Mais sur le plan financier, c’est compliqué. Propriété du PIF, le fonds souverain saoudien, le club ne risque pas la banqueroute, loin de là. En revanche, c’est avec le fair-play financier anglais que l’écurie du nord de l’Angleterre doit jongler. La faute à une perte de 175 millions d’euros qui oblige Newcastle à générer des revenus très rapidement pour rester dans les clous.

La suite après cette publicité

« Il est difficile de se prononcer spécifiquement sur certains joueurs, mais je peux dire que si nous voulons arriver là où nous voulons arriver, il est parfois nécessaire de transférer certains de vos joueurs. Toutes les décisions que nous prendrons seront toujours dans l’intérêt à moyen et à long terme le club », révélait le directeur général du club Darren Eales en début de mois de janvier, confirmant qu’il y aurait des départs.

À lire

Newcastle : Miguel Almiron serait proche de rejoindre l’Arabie saoudite

Une magouille ?

Et comme l’indiquent divers médias, comme The Guardian ou Sky Sports, un premier départ très rémunérateur pourrait survenir rapidement. C’est Miguel Almiron, qui devrait être vendu pour environ 35 millions d’euros, et qui boucherait en partie les trous dans les comptes. Une vente qui fait parler, premièrement car c’est un joueur majeur aux yeux d’Eddie Howe, mais surtout parce qu’il va être vendu à Al-Shabab, un club… saoudien. Coïncidence que la solution vienne d’Arabie saoudite, pays qui contrôle Newcastle ? En Angleterre, beaucoup sont sceptiques et pointent du doigt une magouille des proprios saoudiens du club, surtout que selon Sky Sports, le joueur est heureux à Newcastle et particulièrement à l’aise en Angleterre…

La suite après cette publicité

« L’idée de voir Newcastle potentiellement contourner les limites du fair-play financier à un club saoudien pourrait attirer l’attention des autres clubs de Premier League, mais il n’y a aucune règle qui pourrait interdire ça », peut-on lire dans le Guardian. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de clubs anglais crient déjà au scandale. « Ce transfert potentiel d’Almirón en Arabie saoudite pue, Newcastle, propriété saoudienne, sous pression avec le fair-play financier qui pourrait vendre Almirón aux Saoudiens pour un montant sur-évalué », a par exemple écrit un fan de Liverpool sur X(anciennement Twitter), demandant des sanctions de la Premier League. Affaire à suivre…