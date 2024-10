Ligue 1 : le PSG se contente du nul à Nice et laisse la tête du classement à Monaco

Le Paris Saint-Germain se déplaçait ce dimanche soir à l’Allianz Riviera pour affronter Nice en clôture de la 7ème journée de Ligue 1. Dépossédé de la tête du championnat par Monaco, le club de la capitale doit l’emporter pour reprendre sa place de leader. Les Parisiens sont attendus après la défaite face à Arsenal (2-0) il y a quelques jours en Ligue des Champions. En face, les Niçois sont dans le doute, 11ème du championnat et une raclée reçue jeudi à Rome face à la Lazio (4-1) en Ligue Europa. Luis Enrique reste fidèle à son 4-3-3. Gigio Donnarumma dans le but, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés de la défense, Marquinhos avec Willian Pacho dans l’axe. Au milieu, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery étaient accompagnés par Fabian. Enfin en attaque, Randal Kolo Muani était avant-centre, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes. Chez les Aiglons, Franck Haise maintenait son 3-4-2-1. Du classique en défense, au milieu de terrain Tanguy Ndombélé faisait son retour en tant que titulaire et sera associé à Hicham Boudaoui. Enfin en attaque, Mohamed-Ali Cho était de retour et accompagne Evann Guessand et Jérémie Boga.

Servi dans la surface parisienne. Guessand s’est excentré côté droit et a centré ensuite devant le but, Donnarumma est court, mais aucun niçois n’était présent au second poteau (4e). Encore une fois trouvé dans une bonne position, Guessand a bien résisté à Pacho et a centré ensuite devant le but, Cho a bien senti le coup, mais il lui a manqué quelques centimètres pour reprendre cette offrande (5e). Sur un très bon centre de Clauss côté droit, Cho s’est imposé de la tête devant Ruiz. Gianluigi Donnarumma a sorti ce ballon d’un superbe réflexe au sol sur sa ligne (13e). Au cours d’une première période dominée par les locaux, Ali Abdi a ensuite ouvert le score. Il a vu le ballon lui tomber dans les pieds, il a frappé du gauche et le cuir a fini au fond des filets après une légère déviation de Nuno Mendes (39e, 1-0). C’est le 1er but d’Ali Abdi cette saison en Ligue 1. Les Parisiens ont complètement été inoffensifs malgré une nette possession du ballon. La reprise de volée parfaite de Nuno Mendes arrêtée par Bulka a été la seule occasion franche du PSG (37e). A noter les cartons jaunes de Hakimi et Marquinhos pour de virulentes protestations (36e). Le PSG a été mené au score lors de ses 3 derniers déplacements en compétition officielle. Sa plus mauvaise série depuis février-mars 2022 (4).

La réponse rapide de Nuno Mendes !

Le retour des vestiaires a été très positif pour les joueurs de Luis Enrique. Rapidement, Dembélé depuis l’extérieur de la surface a tenté un tir soudain et puissant. C’était cadré, mais Bulka est intervenu avec justesse à son premier poteau (47e). Virevoltant sur son côté, Dembélé a ensuite servi Nuno Mendes à l’entrée de la surface. Le Portugais a tiré avec son pied droit et a trompé Bulka avec ce tir qui a terminé dans le petit filet gauche, Bombito ayant légèrement dévié la frappe (52e, 1-1). Nuno Mendes est le 10e joueur du PSG à trouver le chemin des filets en Ligue 1 cette saison. Tout de suite après, Barcola s’est mis en position de frappe après une belle passe de Fabian Ruiz, Bulka a bien fermé au niveau de son premier poteau (53e). Déterminé à frappe fort, Paris a voulu enchaîner avec une grosse occasion de Marquinhos qui a frappé le poteau. Le capitaine s’est jeté sur ce centre plongeant venant de la gauche, il a surgi au second poteau et a vu le cuir heurter de plein fouet le montant (54e).

Nice a néanmoins tenté pour sortir la tête de l’eau. Clauss a en effet pris de la vitesse côté droit pour rentrer dans la surface. Il a tenté ensuite de servir Cho au second poteau à ras-de-terre mais Marquinhos a bien défendu avec un tacle, il était tout proche de marquer contre son camp (59e). Bulka a ensuite stoppé la frappe de Vitinha. Très belle accélération de Barcola côté gauche qui a centré ensuite vers son milieu de terrain, le tir du Portugais a bien été bloqué par le gardien niçois (75e). En fin de rencontre, Paris a tout tenté pour faire plier Nice sur le fil. Très bonne défense de Bombito sur un ballon vicieux et dangereux de Barcola devant le but. Une intervention précieuse car Asensio était proche de conclure (84e). Dembélé a été trouvé par Lee dans la surface. Il s’est mis en position de frappe, son tir a bien été bloqué au sol par Bulka (85e). Et c’est ainsi que les deux équipes se sont quittées sur un score nul (1-1), permettant à Monaco de boucler cette journée en tête du championnat. Paris verrouille néanmoins son 28ème match consécutif sans défaite à l’extérieur en Ligue 1.