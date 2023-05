Sochaux : des débordements au stade Bonal après la défaite face à Dijon

Dijon a réussi un grand coup sur la pelouse de Sochaux. En première période, les joueurs de Pascal Dupraz ont su profiter de l’expulsion (très) rapide du défenseur sochalien Daylam Meddah (13e) pour ouvrir le score grâce à Marley Aké (33e) puis doublé la mise par l’intermédiaire de Matteo Ahlinvi (39e). Une avance suffisante pour s’imposer au stade Auguste-Bonal. Grâce à cette victoire, Dijon se retrouve à 3 points d’Annecy, premier non relégable. Une belle opération en vue du maintien pour les Dijonnais donc.

Mais la fête a rapidement été écourtée après l’envahissement du terrain par les supporters de Sochaux présents dans l’enceinte du club bourguignon. Plusieurs membres du kop sochalien ont mal pris le chambrage du joueur adverse Ousseynou Thioune, qui dessinait des coeurs avec ses doigts, et sont venus sur le pré en découdre. Avec plusieurs dizaines de personnes sur la pelouse, la sécurité a mis un certain temps avant de contrôler la situation tandis qu’aucune altercation n’a été recensée. Des images, à retrouver ci-dessous, qui ne font pas les affaires du club et de sa direction.

