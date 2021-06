Benfica : Pedrinho va rejoindre le Shakhtar Donetsk pour 18 M€

Arrivé il y a seulement un an en provenance des Corinthians, Pedrinho va déjà quitter le Benfica. Le milieu de terrain offensif qui n’aura joué que 29 matches pour un petit but et quatre passes décisives va signer pour cinq ans avec le Shakhtar Donetsk.

C’était annoncé depuis quelque temps, O Globoesporte confirme bien que le jeune Pedrinho va partir direction l’Ukraine. Le Brésilien de 23 ans va s’engager 5 ans contre près de 18 M€ avec le Shakhtar Donetsk. Un choix du joueur qui n’arrivait pas à s’imposer sous les ordres de Jorge Jesus. Les Corinthians, qui détiennent une partie des droits du joueur, vont aussi toucher un joli chèque.