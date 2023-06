MU : Antony accusé de violences domestiques et de menaces par sa compagne

Pour sa première saison à Manchester United, Antony n’a pas vraiment justifié les près de 100 M€ investis par les Red Devils (10 buts, 5 passes déicides en 47 matches, toutes compétitions confondues). Mais aujourd’hui, le principal souci du Brésilien ne se trouve pas sur le terrain, mais plutôt dans sa vie privée.

Globoesporte dévoile une bombe en révélant que la compagne du joueur, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin, a déposé plainte ce lundi contre Antony pour violences domestiques, menaces et lésions corporelles. Gabriela Cavaillon a déclaré avoir été agressée au cours du mois de mai et a décidé de porter plainte ce lundi. L’agression est datée du 20 mai, alors qu’Antony était en Angleterre. Sollicitée par le média brésilien, la DJ a confirmé la nouvelle, mais n’a pas précisé si l’agression présumée avait été commise à Manchester ou au Brésil. Gabriela a également demandé une mesure de protection urgente et a fait demander un examen médico-légal. Selon le rapport, Cavallin a déjà subi des attaques et a joint des photos d’abrasions et de messages menaçants au rapport de police.

