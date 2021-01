Eintracht Francfort - Real Madrid : Luka Jovic rebondit enfin !

La suite après cette publicité

En 2019, après 36 buts en 75 rencontres sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic s'engageait pour le Real Madrid. Un an et demi plus tard, rien n'a fonctionné. L'international serbe de 23 ans s'est cassé les dents dans la capitale espagnole (deux petits buts en trente-deux rencontres) et a décidé de retrouver le club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe : l'Eintracht Francfort. Ce dimanche, il retrouvait donc les pelouses de Bundesliga.

Remplaçant au coup d'envoi, André Silva lui étant préféré pour débuter, Jovic est entré en jeu peu après l'heure de jeu (62e), alors que Francfort et Schalke 04 étaient au coude à coude (1-1). Dix minutes plus tard, il a redonné l'avantage aux siens (72e) et ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il s'est offert un joli doublé dans le temps additionnel (90e +1), donnant de l'air aux siens et, surtout, une victoire relativement méritée pour les hommes d'Adi Hütter.

Les coachs sous le charme

Alors, forcément, ce lundi matin, on en parle en Espagne et en Allemagne. Dans le pays de Cervantès, on commence légèrement à se dire que Zinedine Zidane n'a pas vraiment eu le nez creux quand on voit sa performance avec l'écurie allemande et, surtout, ce qu'il est capable de faire en sélection. Après, il ne faut pas non plus toujours accabler ZZ. On sait que certains joueurs ne sont pas faits pour réussir dans certains clubs et nous sommes peut-être dans ce cas.

En Allemagne, on souligne son « retour rêvé » et son entraîneur a salué sa classe : « que Luka marque ces deux buts de rêve montre sa classe ». Christian Gross, le coach de Schalke 04, lui, a salué un « homme exceptionnel ». L'objectif est double maintenant, soit Luka Jovic continue sur sa lancée et pourra espérer avoir une seconde chance à Madrid, soit il sera vendu l'été prochain. En attendant, Francfort se frotte les mains de cette superbe recrue hivernale.