L’hécatombe en défense fait trembler le PSG

L’annonce est tombée au cœur de la matinée. Le PSG va se déplacer ce soir en Principauté (match contre Monaco à 21h en ouverture de la 24e journée de Ligue 1) sans Danilo Pereira. Le défenseur s’est blessé à une cuisse lors du dernier entraînement, révèle Le Parisien. Une gêne musculaire l’a contraint à s’arrêter puis carrément à déclarer forfait pour la rencontre d’aujourd’hui. Le club retient son souffle pour la suite et la nature exacte de cette blessure.

Les prochaines heures nous le diront. Le Portugais de 32 ans va passer très prochainement des examens qui établiront un diagnostic plus précis. Luis Enrique et le PSG n’avaient pas vraiment besoin de ça, surtout pas en ce moment. Pour défier l’ASM, l’entraîneur espagnol doit déjà se passer des services de Marquinhos, dont le mollet n’est pas complètement rétabli, en plus des absences longues durées qui concernent Milan Skriniar et Presnel Kimpembe.

La blessure de Danilo intervient au pire des moments

À 4 jours de se rendre à San Sebastián pour le 1/8e de finale retour de Ligue des champions, ce n’est pas vraiment le genre de nouvelle bienvenue. Si jamais le Portugais et le capitaine brésilien ne sont pas rétablis, Luis Enrique sera contraint d’aligner une défense inédite. Peut-être même celle qu’il titularisera ce soir au stade Louis-II. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez délaisseraient le flanc gauche pour évoluer ensemble en charnière. Le jeune Joane Gadou (17 ans) a même été appelé en renfort.

Ils sont les derniers défenseurs centraux de métier dans cet effectif. Dans ce contexte, le retour de Nuno Mendes tombe à point nommé. Le latéral gauche a effectué sa première apparition de la saison contre Rennes en disputant les 19 dernières minutes. Il n’avait plus joué depuis le 30 avril dernier, soit quasiment 10 mois. Le faire débuter après une si longue absence lui fera probablement courir un risque que le club ne souhaite pas prendre, surtout avant un rendez-vous si important en C1.

