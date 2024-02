PSG : Luis Enrique se réjouit du retour de Nuno Mendes

Sans ⁠Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, toujours en rééducation, et sans Marquinhos, au repos pour soigner définitivement sa blessure au mollet, le PSG se déplace demain à Louis II pour affronter l’AS Monaco. Un match au sommet (1er contre 3e) qui verra peut-être le retour de Nuno Mendes en tant que titulaire. Après avoir disputé ses premières minutes de la saison le week-end dernier contre Rennes, le Portugais aura certainement plus de temps de jeu. Luis Enrique s’est satisfait du retour de son latéral gauche offrant de nouvelles possibilités, notamment celle de jouer en même temps qu’Achraf Hakimi, lui aussi jugé très offensif dans son couloir.

« Bien sûr, les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble. On s’adapte par rapport aux joueurs à disposition et Nuno Mendes est un joueur très efficace dans sa position. On veut générer une sorte de synergie pour l’équipe. (…) On a plus de variété, plus de choix. On peut plus jouer vers l’avant. C’est un joueur plus offensif et c’est très intéressant d’avoir cette option pour le staff et pour moi en tant qu’entraîneur » a déclaré l’entraîneur parisien en conférence de presse.