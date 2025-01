Accord trouvé entre le FC Barcelone et Marcus Rashford

Marcus Rashford est la grande star de ce mercato d’hiver. L’Anglais attise les convoitises depuis que Manchester United a clairement ouvert la porte à son départ durant le mois de janvier. L’Arabie saoudite, Naples, West Ham, l’AC Milan ou encore le Borussia Dortmund se sont penchés sur son cas. Mais plusieurs d’entre eux ont été refroidis par les exigences des Red Devils. En effet, ces derniers ne souhaitent pas régler une partie du salaire du joueur en cas de prêt. Ce qui pose un problème aux équipes intéressées puisque l’Anglais perçoit environ 18 M€ bruts par an.

Malgré cela, le FC Barcelone s’est aussi positionné sur le polyvalent attaquant de 27 ans. Ce qui peut étonner puisque les pensionnaires du Camp Nou ont de grosses difficultés financières. Mais ils sont séduits par le profil de l’international anglais. Un joueur qui veut clairement les rejoindre puisqu’il rêve d’évoluer en Liga et au sein de la cité catalane. Malgré tout, son frère et agent a continué à discuter avec d’autres clubs en parallèle. Mais Rashford n’avait que le Barça en tête.

Rashford est d’accord avec le Barça mais…

Hansi Flick, qui a poussé auprès de sa direction pour accueillir le joueur, a pourtant jeté un coup de froid sur le sujet vendredi en conférence de presse. «J’ai souvent dit que je suis très content des joueurs que j’ai. Seuls trois sont absents. Iñigo Martínez, pour une courte période, Marc Bernal et Ter Stegen. Je suis très content de l’équipe et de la façon dont tous les joueurs se comportent. Mais le mercato est le travail du directeur sportif Deco.» Et visiblement, il a travaillé fort en coulisses.

Ce lundi soir, Sport révèle que le FC Barcelone et Marcus Rashford sont tombés d’accord. Il rejoindrait l’équipe espagnole sous la forme d’un prêt jusqu’au 30 juin prochain. Mais le Barça va devoir s’entendre avec MU et trouver des solutions pour respecter le fair-play financier afin de régler le salaire du joueur. Sport explique que le Barça espère convaincre les Mancuniens de prendre en charge une partie des 9 M€ bruts pour la moitié de saison du joueur. L’idée est aussi de boucler quelques départs de joueurs jugés indésirables pour alléger la masse salariale. De son côté, Rashford est prêt à tout pour rejoindre les Culés, lui qui attendra jusqu’aux derniers jours du mercato pour signer chez les Blaugranas assure Sport. Ce feuilleton nous réserve encore quelques surprises.