RB Leipzig : rupture des ligaments croisés pour Peter Gulacsi

Terrible nouvelle pour Peter Gulacsi et le RB Leipzig. Le gardien et capitaine de la formation allemande, Peter Gulacsi, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit, mercredi soir, en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (3-1), a annoncé le club. Touché dès la 10e minute de jeu, le dernier rempart du RBL s'était empressé de sortir au-devant de Kyogo Furuhashi sur une passe en retrait de Timo Werner.

La suite après cette publicité

Absent plusieurs mois, Peter Gulacsi a notamment reçu le soutien de son coéquipier Dani Olmo : «je suis sûr que tu vas réussir à surmonter la situation et que tu reviendras plus fort. Reviens vite en bonne santé, capitaine ! On est tous derrière toi», a ainsi tweeté le milieu offensif du RB Leipzig.

I’m sure you will overcome this situation and come back stronger than ever. Get well soon, Captain!

We are all with you ❤️ https://t.co/HE1VlHMDBk