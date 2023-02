PSG-Bayern : la réaction à chaud lunaire de Danilo

La suite après cette publicité

Coup dur ! Le Paris Saint-Germain s’est incliné 1-0 face au Bayern Munich ce soir. Rien de catastrophique encore, dans la mesure où rien n’est totalement joué en vue du retour, mais ce fut très pénible dans le contenu. Après la rencontre, Danilo s’est exprimé devant les caméras de RMC Sport. Une réaction à chaud lunaire vu le contexte et le déroulement de la rencontre.

« C’était un match dur, de Ligue des Champions. On a fait un bon match, on a été un peu meilleur avec le ballon. Notre première mi-temps, on a bien défendu et nous avons bien réussi à lancer des contre-attaques mais on ne finissait pas les actions. On aurait dû tirer au but plus souvent aussi mais c’est la Ligue des Champions. Je pense que c’est possible (gagner à Munich, NDLR). On ne doit pas avoir peur, être plus offensif. Les 15 dernières minutes ont été bonnes avec Kylian », a lancé le Portugais. Rendez-vous dans 3 semaines donc…

À lire

PSG : Kylian Mbappé peu rassurant sur son état de forme