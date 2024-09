Ligue des Nations : et si l’Allemagne misait sur Aleksandar Pavlović ?

Tandis que les principaux mastodontes ont effectué leur rentrée, l’Allemagne s’apprête, à son tour, à retrouver la compétition. Quelques mois après avoir échoué dans la quête du Saint-Graal sur ses terres - éliminée aux portes du dernier carré par l’Espagne, sacrée en finale de l’Euro 2024 - la Nationalmannschaft tentera de jeter cette désillusion aux oubliettes et de se remettre la tête à l’endroit à l’occasion de cette fenêtre internationale de septembre, propice au déroulement de la Ligue des Nations. Pour ce faire, l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann sera aux prises avec la Hongrie à Düsseldorf (ce samedi, 20h45) avant de prendre la direction d’Amsterdam et de la Johan Cruijff Arena pour défier les Pays-Bas. Toutefois, dans le cadre de ces deux rencontres, l’ancien coach du Bayern Munich sera contraint de procéder à quelques réglages au sein de son effectif.

La suite après cette publicité

Car oui, un chapitre de l’histoire du football allemand s’est bel et bien refermé après le championnat d’Europe dans la mesure où plusieurs grands noms de l’équipe nationale ont décidé de raccrocher définitivement les crampons ou de mettre un terme à leur aventure internationale. Si la retraite sportive de Toni Kroos était actée depuis le printemps dernier, Manuel Neuer, Thomas Müller et Ilkay Gündogan ont tour à tour tiré leur révérence. Éternel numéro 2 pendant plus d’une décennie, Marc-André Ter Stegen se voit ainsi propulser au rang de gardien titulaire. Mais pour le reste, de nombreuses places demeurent vacantes, notamment au milieu de terrain. Pas de panique ! L’Allemagne regorge de talents dans ce compartiment de jeu et certaines étoiles montantes du football germanique pourraient profiter de cette situation pour s’y frayer un chemin, à l’instar d’Aleksandar Pavlović.

À lire

Le FC Séville confirme la blessure de Loïc Badé

Aleksandar Pavlović, future vedette du milieu terrain allemand ?

Pur produit du centre de formation du Bayern Munich et encore inconnu du grand public, il y a pratiquement un an, le milieu de terrain germano-serbe a gravi les échelons à vitesse grand V. Lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel un soir de 28 octobre 2023 et un succès fleuve de l’écurie bavaroise sur le promu Darmstadt, Aleksandar Pavlović n’a depuis jamais quitté l’équipe première. Et pour cause, le natif de Munich a pris part à 19 matchs de Bundesliga l’an dernier, éclipsant à certaines occasions du onze de départ des joueurs expérimentés tels Leon Goretzka. Incarnant le nouveau visage de l’équipe bavaroise et prolongé par le Rekordmeister jusqu’en juin 2029, la pépite de 20 ans a vu son nom apparaître sur la liste de Julian Nagelsmann pour participer à l’Euro 2024 en Allemagne.

La suite après cette publicité

Malgré tout, le sort en a décidé autrement pour Aleksandar Pavlović. Souffrant d’une amygdalite, le milieu de terrain du Bayern Munich a été contraint de déclarer forfait pour l’intégralité du tournoi. De retour dans le groupe allemand et revanchard après ce rendez-vous manqué, le Bavarois se sent prêt à franchir un cap en sélection nationale. « Lorsque des joueurs aussi importants se retirent, il faudra un certain temps pour qu’une nouvelle hiérarchie se forme. Les prochains matchs sont particulièrement adaptés pour cela », a exprimé l’international allemand (1 sélection) en évoquant les retraites de ses aînés en conférence de presse avant d’ajouter : « J’aime avoir le ballon et aider à façonner le jeu d’une certaine manière. Ici aussi, tout le reste sera décidé par l’entraîneur national. À moyen terme, bien sûr, mon objectif est de faire partie intégrante de l’équipe. » Le message est passé, à lui de justifier la confiance de son sélectionneur…