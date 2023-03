EL, AS Roma : José Mourinho refuse de s’enflammer

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Real Sociedad ce jeudi en 1/8 de finale aller d’Europa League (2-0), l’AS Roma a pris une belle option sur la qualification. S’il s’est montré satisfait après la rencontre, José Mourinho a insisté pour garder les pieds sur terre. Pour le Special One, les 1/4 de finale ne sont encore observables qu’à la longue vue.

«Ce 2-0 n’est bon que si on n’en prend pas trois au match retour. Après le match aller, je refuse de dire que c’est un excellent match, a commenté l’entraîneur portugais au micro de Sky Sports. Maintenant on a une semaine déterminante, après le match retour contre la Real Sociedad on jouera aussi contre la Lazio, et pour moi, jouer contre eux c’est comme jouer contre Milan ou la Juve, a-t-il relevé avant de louer la prestation de ses joueurs. Aujourd’hui, leur mérite vient de l’organisation, de l’effort… Jouer contre un losange est très difficile et nous avons su le faire. Il faut avoir une forte mentalité : nous avons contrôlé le jeu même sans avoir le ballon.»

