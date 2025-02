Real Madrid : Endrick et Arda Güler veulent claquer la porte !

Les nouveaux Galactiques. Avec Kylian Mbappé (26 ans), Vinicius Jr (24 ans) et Jude Bellingham (21 ans), sans oublier Rodrygo (24 ans), le Real Madrid a une belle brochette de stars. Des joueurs qui enchaînent les rencontres et ne laissent finalement que des miettes aux autres. C’est le cas des jeunes Arda Güler (19 ans) et Endrick (18 ans). Le premier nommé est arrivé dans la capitale espagnole à l’été 2023, en provenance de Fenerbahçe. Grand espoir du football turc, il a connu une première année compliquée entre les blessures et un temps de jeu réduit (11 apparitions toutes compétitions confondues, 6 buts). Approché par quelques écuries lors des derniers mercatos, il a juré fidélité au Real Madrid. Ce, même s’il n’est pas parvenu à se faire une place de titulaire en puissance.

Dans l’ombre des stars du vestiaire

En effet, il a tout de même été utilisé à 27 reprises toutes compétitions confondues (9 titularisations) cette saison. Le temps de marquer 3 buts et de délivrer 5 assists. Apprécié dans le groupe madrilène, le Turc sous contrat jusqu’en 2029 a d’ailleurs reçu ce mardi les éloges de Fede Valverde, dont il est proche. «Spectaculaire. C’est un jeune homme qui vient d’arriver. Il a un grand avenir au Real Madrid. C’est un plaisir de l’avoir parmi nous. Il a toutes les qualités pour être une idole dans ce club et laisser son empreinte à Madrid. J’ai vécu la même chose à mon arrivée. La plupart des jeunes joueurs ont dû partir en prêt, être sur le banc, attendre de nombreux matches. Mais cela vous fait mûrir et grandir. C’est ce qui vous prépare lorsque votre jour arrive et Arda est très préparé.»

Comme lui, Endrick ronge son frein. Le Brésilien a rejoint la Casa Blanca à sa majorité durant l’été 2024, lui qui a été acheté en décembre 2022 pour 70 M€ (bonus compris) à Palmeiras. Un grand saut vers l’inconnu pour l’international auriverde, qui a pu compter sur le soutien de ses aînés Vini Jr et Rodrygo. Mais le natif de Taguatinga n’a pas beaucoup eu l’occasion de s’exprimer. Utilisé à 22 reprises par le Mister cette saison, dont seulement 3 fois en tant que titulaire, il a marqué 5 buts et délivré 1 assist. Ce qui est plutôt pas mal vu le temps de jeu qu’il a. Mais c’est forcément insuffisant à ses yeux. Dans la même situation, Endrick et Arda Güler commencent d’ailleurs à perdre patience, eux qui répondent présents sur le terrain lorsque le coach fait appel à eux.

Un prêt pour jouer le Mondial 2026

Ce mardi, Sport explique qu’ils sont prêts à claquer la porte cet été. Cela avait déjà été le cas lors du mercato d’hiver puisqu’ils avaient menacé de s’en aller. Finalement, ils étaient restés pour se redonner une chance, avec l’espoir d’exister un peu plus et de sortir de l’ombre des superstars du vestiaire. Mais rien n’a vraiment changé et cette fois-ci, ils sont prêts à franchir le pas. D’autant qu’ils voient tout le monde jouer plus qu’eux, même le jeune Raul Asencio qui a profité des blessures des titulaires pour grappiller des minutes. Hormis Jesus Vallejo, qui ne semble plus exister aux yeux du Mister, et David Alaba, qui a pris un abonnement à l’infirmerie, personne ne joue moins qu’eux deux (on ne compte pas Dani Carvajal, qui est out pour le reste de la saison, ndlr).

Et ils en ont ras la casquette, même s’ils sont conscients qu’il y a une forte concurrence et qu’ils doivent composer avec. Ils sont "consternés" et estiment être "invisibles" aux yeux du technicien italien, qui ne les utilise que lors des matches sans réel enjeu ou forte adversité. Sport précise d’ailleurs qu’Endrick n’est pas entré en jeu lors de 18 matches. Arda Güler, lui, est resté sur le banc 12 fois depuis le début de la saison. Ils ne veulent pas continuer ainsi et souhaitent rejoindre un club de haut niveau cet été sous la forme d’un prêt afin de mettre toutes les chances de leur côté pour le Mondial 2026. Le Brésilien et le Turc ne veulent pas passer une autre saison à regarder jouer les autres. Le Real Madrid est prévenu !