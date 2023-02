OL : agacé, Laurent Blanc quitte la conférence de presse

La suite après cette publicité

La tension règne du côté de l’Olympique Lyonnais. Après avoir présenté les nouvelles recrues (Dejan Lovren, Jeffinho et Amin Sarr) et fait le point sur le mercato hivernal, l’OL laissait place à son entraîneur, Laurent Blanc pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. En l’occurrence, un déplacement à Troyes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

Oui mais voilà, après plusieurs remarques, le technicien français a finalement décidé de quitter la salle de conférence, agacé par les questions posées essentiellement sur le mercato lyonnais et non sur le match décisif qui attend les Gones. «Après dix minutes sur le mercato vous voulez parler de Troyes… Donc merci et au revoir», a ainsi lancé l’ancien coach du PSG avant de se lever et quitter la pièce. Ambiance…

