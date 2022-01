Ibrahim Amadou s'engage avec le FC Metz

Comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur notre site il y a deux jours, le milieu de terrain franco-camerounais Ibrahim Amadou s'est engagé avec le FC Metz pour les six prochains mois et portera le numéro 32. Une officialisation qui intervient au lendemain de sa résiliation de contrat avec le Séville FC, qu'il avait rejoint en 2018 contre 14,4 millions d'euros avant d'enchaîner les prêts à Norwich, Leganes et Angers.

Le joueur de 28 ans est la deuxième recrue gratuite du FCM après l'arrivée du défenseur central et international camerounais Jean-Armel Kana-Biyik (32 ans), libre de tout contrat depuis son départ de Gaziantep. Il aura pour objectif d'aider le club grenat dans sa lutte pour le maintien en Ligue 1, après n'avoir récolté que 16 points en 20 journées de championnat, le reléguant à la 19e place au classement.