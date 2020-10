Serie A : l'Inter cale à la Lazio, Parme et Benevento gagnent

Quelques jours après la raclée administrée à Benevento (5-2), l'Inter se déplaçait à la Lazio pour recoller à l'Atalanta en tête, à l'occasion de la troisième journée de Serie A. Une opportunité manquée malgré une supériorité numérique de presque 20 minutes. Pourtant, c'est bien les visiteurs qui, à la demi-heure de jeu, ouvraient la marque par Lautaro Martinez. L'Argentin héritait dans la surface d'un ballon perdu par Ivan Perišić, réussissait un contrôle orienté éclair, avant de décocher un tir du gauche parfaitement croisé (1-0, 30e). Mais, contrairement au match du début de semaine face à l'Atalanta (défaite 4-1), la Lazio tenait bon et Francesco Acerbi déposait un centre millimétré au second poteau sur la tête de Sergej Milinkovic-Savic (1-1, 55e). Enfin, avant que Ciro Immobile ne se fasse exclure pour une gifle infligée à Arturo Vidal, largement amplifiée par le Chilien (69e). Puis que Stefano Sensi ne l'imite à la 87e en laissant les siens à dix.

La suite après cette publicité

Sur les deux autres pelouses, Parme s'imposait à domicile face au Hellas (1-0) grâce à une réalisation extrêmement précoce de Jasmin Kurtic sur un centre au cordeau de Yann Karamoh (1-0, 1e), alors qu'il fallait attendre un peu plus d'une heure pour voir le Benevento-Bologne s'animer. Gianluca Lapadula ouvrant la marque sur corner (66e), puis Mattias Svanberg se voyant refuser un but trois minutes plus tard (69e). L'Inter est provisoirement 3e avant Milan-Spezia (18h) et Juventus-Naples (21h ou reporté), la Lazio 9e, l'Hellas et Parme respectivement 6e et 7e, Bolgne 13e, Parme 16e.

Les résultats des rencontres de 15 heures :

Lazio 1 - 1 Inter : Lautaro Martinez (30e) pour l'Inter ; Sergej Milinkovic-Savic (55e) pour la Lazio.

Benevento 1 - 0 Bologne : Gianluca Lapadula (66e) pour Benevento.

Parme 1 - 0 Hellas : Jasmin Kurtic (1e) pour Parme.

Le classement de la Serie A