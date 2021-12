Norwich-Manchester United : les compositions officielles

Ce samedi, Manchester United se déplace à Carrow Road pour ce qui sera la deuxième apparition de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils en Premier League. Privé de Raphael Varane, Edinson Cavani, Anthony Martial ou encore de Paul Pogba (forfaits), Rangnick reconduit son 4-4-2 aperçu il y a une semaine face à Crystal Palace. L'Allemand aligne d'ailleurs exactement le même onze que face aux Eagles.

La suite après cette publicité

Du côté de Norwich, Dean Smith repasse à un système à quatre derrière, au sein duquel Ozan Kabak, Dimitrios Giannoulis, Lukas Rupp et Josh Sargent réintègrent l'équipe de départ. Przemyslaw Placheta vit, lui, sa première titularisation de la saison sur l'aile gauche de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

Norwich : Krul - Aarons, Hanley, Kabak, Giannoulis - Gilmour - Rupp, McLean - Sargent, Pukki, Placheta.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Kabak, Giannoulis, Rupp, Placheta, Sargent in

▪️ Gibson, Williams, Lees-Melou, Idah, Omobamidele out

▪️ Tomkinson and Byram on the bench#NCFC | #NORMUN pic.twitter.com/MEI4xbygZh